Verliebt in Berlin
Folge 218: Episode 218
23 Min.Ab 12
Zwischen David und Lars kommt es zum Eklat, erst Lisas beherztes Eingreifen trennt die beiden Rivalen. Lisa kümmert sich um den angeschlagenen David, dessen Gedanken ausschließlich Mariella gelten. Als die von der Schlägerei erfährt, sucht sie besorgt David auf - Lisa räumt das Feld. Doch dann taucht David unerwartet in Göberitz auf, um Lisa etwas Wichtiges zu sagen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick