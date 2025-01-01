Verliebt in Berlin
Folge 22: Episode 22
22 Min.Ab 12
Die attraktive Monique will unbedingt eine Wiederholung des Abends, und David erweist sich als leicht verführbar. Lisa muss sich wieder einmal eine Ausrede für Mariella einfallen lassen - ihr schlechtes Gewissen ist riesengroß. Als Mariella aber aus anderen Quellen Bestätigung für ihren Verdacht erhält, drängt sie Lisa richtiggehend in die Ecke. Lisa muss ihr nun sagen, wo ihr Chef gerade ist ...
