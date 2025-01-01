Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 22

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 22
Episode 22

Folge 22: Episode 22

22 Min.Ab 12

Die attraktive Monique will unbedingt eine Wiederholung des Abends, und David erweist sich als leicht verführbar. Lisa muss sich wieder einmal eine Ausrede für Mariella einfallen lassen - ihr schlechtes Gewissen ist riesengroß. Als Mariella aber aus anderen Quellen Bestätigung für ihren Verdacht erhält, drängt sie Lisa richtiggehend in die Ecke. Lisa muss ihr nun sagen, wo ihr Chef gerade ist ...

SAT.1 GOLD
