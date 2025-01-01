Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 225

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 225
Episode 225

Episode 225Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 225: Episode 225

22 Min.Ab 12

Als Laura ins Koma fällt, muss David Stärke zeigen, um seine Familie aufzufangen. Doch auch Lisa ist überfordert, sie fühlt sich so leer wie nie. Erst als sich im Krankenhaus die Lage zuspitzt und Laura mit dem Tod kämpft, melden sich in Lisa wieder die Emotionen und ihr siebter Sinn in Bezug auf David. David versucht verzweifelt, seine Mutter zurückzuholen, als alle anderen sie schon aufgegeben haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen