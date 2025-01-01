Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 33

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 33
Folge 33: Episode 33

22 Min.Ab 12

Lisa ist entsetzt über Davids Deal mit Blum. Sie ist auch fassungslos, dass ausgerechnet ihr bester Freund Jürgen Verständnis für David zeigt. David erklärt Lisa zwar die Motive seines Handelns, nicht aber seine Pläne, eine Scheinfirma zu gründen, die ihn aus der finanziellen Misere holen soll. Zum Dank für Lisas Loyalität und auch zur Glättung der Wogen, lädt er sie in die Tiki-Bar ein ...

