Episode 54

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 54 vom 27.09.2023
23 Min. Folge vom 27.09.2023 Ab 12

Als David vor Hugo in Erklärungsnot gerät, schiebt er alle Schuld auf Lisa. Lisa ist fassungslos. Es gelingt ihr, die Kränkung herunterzuschlucken, sie will sich nun extrem professionell verhalten. Dass David nicht bemerkt, wie sehr er sie verletzt hat und sie weder vor Hugo noch vor Max in Schutz nimmt, macht sie aber auch wütend ...

