Episode 72

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 72
Folge 72: Episode 72

23 Min.Ab 12

Nach dem gemeinsamen Erlebnis auf dem Gestüt ist Lisa überzeugt, dass niemand David besser kennt als sie und sie macht David sogar ein Geschenk. Deshalb fühlt sie sich bei der Besprechung für das Fotoshooting berufen, Davids Geschmack zu vertreten. Sie hat jedoch nicht mit Mariellas Reaktion gerechnet ... Der gemeinsame Urlaub von Laura und Friedrich ist schneller zu Ende als geplant - Friedrich kommt allein zurück.

