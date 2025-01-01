Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 83

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 83
Episode 83

23 Min.Ab 12

Lisa zwingt sich, konsequent Abstand zu David zu halten. Stattdessen will sie Hannahs Liebeskummer lindern und schlägt eine ungewöhnliche Strategie vor, den Kummer zu vergessen. Sabrinas Geldsorgen spitzen sich zu. Als sie erfährt, dass Jürgen sich für den Kauf eines Sportwagens interessiert, kommt sie auf eine Idee, wie sie aus ihrem finanziellen Tief wieder herauskommen könnte.

