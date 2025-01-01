Verliebt in Berlin
Folge 23: Episode 23
23 Min.Ab 12
Lisa will David weiter beistehen, nachdem sie erlebt hat, wie schlecht es ihm geht, doch Jürgen kommt mit seinen Racheplänen gegen Richard dazwischen. Mariella fühlt sich für Sabrina verantwortlich und will ihr nach dem Verlust des Kindes helfen. Doch ihr Trostversuch offenbart, dass sie selbst noch viel schwächer als Sabrina ist, die bereits zu ihrer alten Form zurückgefunden hat ...
