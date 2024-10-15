Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 32

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 32vom 15.10.2024
Episode 32

Episode 32Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 32: Episode 32

23 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Lisa ist fassungslos über Rokkos Reaktion und perplex, weil sie sich vor ihm blamiert hat. Sie versucht, die Angelegenheit zu verdrängen, wird von David und ihrer Mutter aber immer wieder daran erinnert. Helga hat durch ein verräterisches Pressefoto von dem Kuss erfahren und sieht Rokko nun wohlwollend durch die Brille der potenziellen Schwiegermutter ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen