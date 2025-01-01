Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 53

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 53
Episode 53

Episode 53Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 53: Episode 53

22 Min.Ab 12

Lisa ist dankbar für Rokkos Schutz, fühlt sich aber auch befangen in seiner Nähe. Konsequent geht sie ihm und auch David aus dem Weg, froh darüber, sich mit Yvonnes Baby ablenken zu können. Doch als David überraschend bei Max auftaucht und das Kind im Arm hält, kann Lisa nicht anders, als sich in Gedanken ein Familienglück mit ihm auszumalen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen