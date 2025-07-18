Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 12: MILF mit 24
Folge 12: MILF mit 24
Asa hat einen ungewöhnlichen Wunsch: Sie möchte mit ihren 24 Jahren zu einer MILF werden. Um diesen Status zu erreichen, möchte sie verschiedene Schönheits-OPs machen lassen, doch was sagen die Spezialisten dazu? Zudem wendet sich Shekea an Dr. Dubrow und Dr. Nassif. Nach einer missglückten Entfernung ihrer Po-Silikonfiller, hat die Frau kaum Gewebe an ihrem Gesäß. Sie hofft, dass die beiden Ärzte ihrem Po wieder Fülle geben können.
