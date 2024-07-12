Die Kim Kardashian-HüfteJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 8: Die Kim Kardashian-Hüfte
40 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 16
Cory hatte bereits zwei Po-Liftings, doch das ist nicht genug. Er wünscht sich einen genauso großen Hintern wie sein Idol Kim Kardashian. Nach zwei Piercings begannen Tyliyahs Narben am Ohr zu wuchern. Die junge Frau war bereits bei vielen Fachärzten, allerdings ohne Erfolg. Sie verdeckt die Stelle am Ohr mit Perücken, hofft aber, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow die Geschwulst entfernen können.
