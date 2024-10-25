Fatale Vitamin-InjektionJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 16: Fatale Vitamin-Injektion
41 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Eine harmlose Vitamin-Injektion verursachte bei Beatriz eine unvorhersehbare allergische Reaktion. Die junge Frau hat nun an Bauch, Rücken und Armen viele kleine Narben, die sie mithilfe der Spezialisten loswerden möchte. Aufgrund einer genetischen Fehlbildung hatte Janissa schon mehrere Operationen im Gesicht. Doch die letzte OP verursachte eine Spalte an der Nase der jungen Frau. Sie hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr helfen können.
