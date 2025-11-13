Verrückte Festnahmen
Folge 3: Drunk Horse & Buggy
20 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Während seiner eigenen Festnahme macht ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag. Anderenorts müssen sich Verkehrsteilnehmende in Acht nehmen, denn ein völlig betrunkener Mann steuert eine Pferdekutsche.
