Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Voltron: Legendärer Verteidiger

Der magische Kubus

NBCUniversalStaffel 2Folge 4
Der magische Kubus

Der magische KubusJetzt kostenlos streamen

Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 4: Der magische Kubus

23 Min.Ab 12

Das Universum ist in Gefahr: Keith, Lance, Hunk, Pidge und Shiro stellen sich mutig den außerirdischen Streitkräften von König Zarkon, der die Macht an sich reißen will. An der Seite ihrer gewaltigen Roboter-Löwen besitzen die fünf Jugendlichen die Fähigkeit, sich zum legendären Voltron zu vereinen. Doch wird ihre Stärke ausreichen, um im intergalaktischen Krieg zu bestehen und die Galaxis vor dem Bösen zu bewahren?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Voltron: Legendärer Verteidiger
NBCUniversal
Voltron: Legendärer Verteidiger

Voltron: Legendärer Verteidiger

Alle 2 Staffeln und Folgen