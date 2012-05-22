Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 12: Folge 12
Alexandra fühlt sich vor den Kopf gestoßen, als Markus nicht mit ihr schlafen will. Sie muss sich endlich eingestehen, dass Markus und sie keine Chance mehr haben. Als sie auf Sven trifft, spielt sie ihm vor, dass alles in Ordnung ist, obwohl sie tief getroffen ist. Sven hingegen befürchtet, dass sein Plan, Alexandra mit Wiebke eifersüchtig zu machen, nicht aufgeht. Doch dann gelingt es ihm, Alexandras Aufmerksamkeit zu erlangen. Wiebke fühlt sich indes immer mehr zu Sven hingezogen. Maja und Greta werden von Senta vereinnahmt, die voller Elan beginnt, die Hoch-zeit von Robert und Greta zu planen. Sie geht jedoch mehr auf ihre eigenen Wünsche als auf die von Greta ein und drängt ihr sogar ihr altes Brautkleid auf. Währenddessen erzählt Robert endlich seinem Vater von seinem Traum, die alte Werft neu aufzubauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick