Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 11: Folge 11
Robert und Maja fühlen sich nach der Nacht im Klippenhaus verbundener als je zuvor. Doch Maja hat ein schlechtes Gewissen. Sie entschuldigt sich bei Arthur für die versäumte gemeinsame Nacht per Videochat. Dennoch will sie sich nicht von Robert trennen. Unter fadenscheinigen Ausreden schaffen Maja und Robert es, noch mehr Zeit miteinander zu verbringen. Als sie in der Reederei sind, bestärkt Maja Robert darin, seinen Traum, die Werft neu aufzubauen, in die Tat umzusetzen. Wieder sind sich Maja und Robert sehr nah. Wiebke ist irritiert, als Sven sie schon wieder zum Essen einlädt. Als sie ihm vorschlägt, ein neues italienisches Restaurant auszuprobieren, reagiert Sven verhalten: Er pocht darauf, wieder im "Elephant" zu essen. Wiebke weiß nicht, was sie von Sven halten soll und sagt die Einladung ab. Doch Sven macht ihr ein schlechtes Gewissen.
