Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 10

TelenovelaStaffel 1Folge 10vom 18.05.2012
42 Min.Folge vom 18.05.2012Ab 6

Zwischen Markus und Alexandra kommt es zu einem ersten, zaghaften Gespräch, bei dem beide ehrlich über ihre Gefühle sprechen können. Alexandra ist erleichtert und hofft auf einen Neubeginn, doch Markus muss erkennen, dass er Alexandras Affäre nicht so leicht vergessen kann. Trotz der Aussprache mit Alexandra sieht Markus, selbst darüber enttäuscht, keine Zukunft für die Beziehung. Svens Plan, Alexandra eifersüchtig zu machen, scheint aufzugehen: Geschickt erschleicht er sich Wiebkes Hilfe für eine Präsentation. Er kann sie überreden, ihre Arbeit im "Elephant" fortzusetzen. Wie von Sven geplant, treffen sie hier auf Alexandra.

