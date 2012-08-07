Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 2: Folge 62
Robert will nichts von Gretas Entschuldigung wegen ihres zögerlichen Verhaltens ihm gegenüber hören, doch Greta besteht darauf, ihm ihre Beweggründe genau darzulegen. Erst danach kann sie sich in seine Arme fallen lassen. Überzeugt davon, dass auch Maja mit Arthur glücklich ist, kann Greta ihr eigenes Glück endlich genießen, so dass ihrer Heirat mit Robert nichts mehr im Wege steht. Als Robert Maja über die neuerliche Entwicklung unterrichtet, freut sie sich ehrlich für ihre Freundin, und auch als Robert ihr gesteht, dass er trotz seiner Liebe zu ihr das Gefühl hat, Greta wieder richtig zu lieben, ist Maja überzeugt, dass sie alle genau das Richtige tun. Ihrer Meinung nach gehören sie und Robert sowieso zusammen und nichts wird sie auseinander bringen können. Doch dann hat Greta wieder einmal einen überraschenden Einfall.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick