Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 1: Folge 61
Von Greta überrascht bleibt Maja und Arthur nichts anderes übrig, als sich ein zweites Mal zu verloben. Mitten in die improvisierte Zeremonie hinein meldet sich Gretas Bestrahlungsarzt, und sie beschließt, sofort mit Markus ins Krankenhaus zu fahren, um den Beratungstermin so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Maja und Arthur stellen fest, dass sich ihre vorgetäuschte Partnerschaft schwieriger gestaltet als erwartet, da sie nicht nur Greta, sondern auch allen andern ständig etwas vorspielen müssen. Um die Stimmung aufzulockern, überredet Arthur Maja zu einer Tandemfahrt, bei der ihr trotz seines ehrlichen Bemühens bewusst wird, dass es zwischen ihnen nie wieder so werden kann wie früher.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick