Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 12: Folge 72
Nachdem Maja für sich allein Abschied von ihrer Liebe zu Robert genommen hat, kann sie nur schlecht mit der gut gemeinten Zuwendung von Ulla und Bernd umgehen und bleibt den beiden gegenüber ungewohnt reserviert. Die erklären sich ihre Zurückhaltung als Lampenfieber vor der Hochzeit. Robert seinerseits verbringt eine unruhige Nacht neben der friedlich schlafenden Greta, was am nächsten Tag ebenfalls alle auf die gängige Nervosität des Bräutigams schieben. Dann ist es an der Zeit, sich dem Anlass entsprechend zurechtzumachen. Nachdem Jule sein Geschenk für Robert und Greta ohne Widerworte besorgt hat, zieht Kilian seine Einladung für die Hochzeit zurück. Für Jule bricht eine Welt zusammen, gleichzeitig aber fühlt sie sich angestachelt, einen Weg zu finden, doch noch auf diese in ihren Augen wichtigste Hochzeit des Jahres zu kommen.
