Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 72

TelenovelaStaffel 5Folge 12vom 21.08.2012
Folge 72

Folge 72Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 12: Folge 72

42 Min.Folge vom 21.08.2012Ab 6

Nachdem Maja für sich allein Abschied von ihrer Liebe zu Robert genommen hat, kann sie nur schlecht mit der gut gemeinten Zuwendung von Ulla und Bernd umgehen und bleibt den beiden gegenüber ungewohnt reserviert. Die erklären sich ihre Zurückhaltung als Lampenfieber vor der Hochzeit. Robert seinerseits verbringt eine unruhige Nacht neben der friedlich schlafenden Greta, was am nächsten Tag ebenfalls alle auf die gängige Nervosität des Bräutigams schieben. Dann ist es an der Zeit, sich dem Anlass entsprechend zurechtzumachen. Nachdem Jule sein Geschenk für Robert und Greta ohne Widerworte besorgt hat, zieht Kilian seine Einladung für die Hochzeit zurück. Für Jule bricht eine Welt zusammen, gleichzeitig aber fühlt sie sich angestachelt, einen Weg zu finden, doch noch auf diese in ihren Augen wichtigste Hochzeit des Jahres zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen