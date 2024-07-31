Der "Schmackofatz"-Wettkampf: Frank Rosin gegen The Duc NgoJetzt kostenlos streamen
Wer kocht das Beste für die Gäste?
Folge 4: Der "Schmackofatz"-Wettkampf: Frank Rosin gegen The Duc Ngo
124 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 6
Dorstens Selfmade-Sternekoch Frank Rosin fordert Berlins Kulinarik-Star The Duc Ngo zum Duell um die Gäste heraus. Das kulinarische Motto des Tages ist die Süddeutsche Küche. Die Köche müssen ihre drei Gänge nach den Themen "Nonna Küche", "Hüttengaudi" und "Super Bowl" verkochen. Bei wem schmeckts wie bei Oma am Mittagstisch? Bei welchem Gastgeber kommt Hüttenstimmung auf? Und zählt eine Sommerrolle ohne Reispapier bereits als "Super Bowl"?
