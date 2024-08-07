Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer kocht das Beste für die Gäste?

Leckere "Kantinengastro": Frank Rosin gegen Mario Lohninger

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 07.08.2024
Leckere "Kantinengastro": Frank Rosin gegen Mario Lohninger

Wer kocht das Beste für die Gäste?

Folge 5: Leckere "Kantinengastro": Frank Rosin gegen Mario Lohninger

123 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 6

Es ist das Duell der Schnitzelkinder: Frank Rosin fordert den österreichischen "Partykoch" Mario Lohninger zum Duell. In dieser Folge stehen die drei Gänge unter dem Themenmantel "Heimspiel", "Veganes Wunderland" und "Natürlich nordisch!". Alle Gerichte müssen dabei getreu dem Motto "Kantinengastro" verkocht werden. Wer zieht mehr Gäste auf seine Seite - Frank Rosin oder Mario Lohninger?

