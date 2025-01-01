Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 4: Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?
120 Min.Ab 6
"Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?" heißt es erstmals in der neuen ProSieben-Quizshow. Er ist der erste Kandidat, der Joko die Show stehlen konnte: Thomas Gottschalk setzte sich vergangenen Dienstag im Finale durch und übernimmt damit die Show und den Job von Joko Winterscheidt als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?". Joko wird ab sofort zum Kandidaten und versucht gegen seine Herausforderer Palina, Elyas und Lily zu punkten, um seine Show zurückzugewinnen.
