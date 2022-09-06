Wer verlässt das große Staffelfinale als Gewinner:in?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 6: Wer verlässt das große Staffelfinale als Gewinner:in?
139 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12
"Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?": Nilam Farooq setzte sich vergangenen Dienstag im Finale durch und übernimmt damit die Show und den Job von Joko Winterscheidt als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?". Joko wird ab sofort zum Kandidaten und versucht gegen seine Herausforderer Olli Schulz, Fahri Yardim und Wildcard-Kandidatin Laura (25, Frankfurt a. Main) zu punkten, um im Finale antreten zu können und zum Ende der Staffel auf einen ganz besonderen Gewinn zu hoffen ...
