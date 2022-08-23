Wer stiehlt Olli Schulz die Show?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 4: Wer stiehlt Olli Schulz die Show?
134 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 12
"Wer stiehlt Olli Schulz die Show?" heißt es heute in der ProSieben-Quizshow. Olli Schulz setzte sich vergangenen Dienstag im Finale durch und übernimmt damit die Show und den Job von Joko Winterscheidt als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?".
