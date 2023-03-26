Wer gewinnt Sidos Show und kommt aufs Rätselcover?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 6: Wer gewinnt Sidos Show und kommt aufs Rätselcover?
131 Min.Folge vom 26.03.2023Ab 12
Diese Show ist dem WSMDS-Staffelfinale mehr als würdig und das sagen wir nicht nur, weil Sido moderiert. Das Panel singt, reimt, pokert, rappt und blufft sich im metaphorischen und wortwörtlichen Sinne die Seele aus dem Leib um die einmalige Chance, das Gesicht des Rätselhefts zu werden!
