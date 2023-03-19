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Wer stiehlt mir die Show?

Wird Jokos Show ein weiteres Mal gestohlen?

ProSiebenStaffel 5Folge 5vom 19.03.2023
Wird Jokos Show ein weiteres Mal gestohlen?

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Wer stiehlt mir die Show?

Folge 5: Wird Jokos Show ein weiteres Mal gestohlen?

137 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 6

Es ist Zeit, dass Sido, Bill und Jasna endlich tun, was in dieser Staffel bisher nur Wildcard-Kandidat:innen geschafft haben: gewinnen und Jokos verdammte Quizshow moderieren. Ob sie diesem edlen Ziel endlich näher kommen und, wenn ja, wie nah Joko sie ans langersehnte Pult heran lässt, ziegt sich in dieser Folge „Wer stiehlt mir die Show?“.

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