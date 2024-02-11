Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer stiehlt mir die Show?

Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut & Klaas bringen Joko ins Schwitzen

ProSiebenStaffel 7Folge 1vom 11.02.2024
Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut & Klaas bringen Joko ins Schwitzen

Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut & Klaas bringen Joko ins SchwitzenJetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 1: Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut & Klaas bringen Joko ins Schwitzen

141 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 12

Wer denkt, „Wer stiehlt mir die Show“ hätte mit der letzten Staffel seinen Höhepunkt erreicht, kennt einen gewissen Joko Winterscheidt wohl nicht richtig. Der hat nämlich nicht nur Premiumprominente wie Klaas, Lena und Sarah Connor organisiert, sondern auch so viele Highlights in die erste Sendung gesteckt, dass euch Hören, Sehen und die Langeweile für die nächsten 96 Stunden vergehen werden!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

Alle 10 Staffeln und Folgen