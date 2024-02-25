Kann Joko dem Druck weiterhin standhalten?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 3: Kann Joko dem Druck weiterhin standhalten?
127 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 12
Halbzeit! Klaas, Lena und Sarah Connor treten zum dritten Mal in Folge an, um Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. Macht Joko aus seiner eigenen Sendung eine Siegesserie oder wird er dieses Mal endlich vom Thron - äh, Moderationspult - gestoßen?
