Folge 6: Wer stiehlt Sarah Connor die Show?
Folge vom 17.03.2024
Diese Sendung sorgt dafür, dass ihr euch zwischenzeitlich fragt, ob ihr gerade noch vor eurem Fernseher sitzt oder doch schon vor einem Aquarium! Sarah Connor verwandelt das Studio von „Wer stiehlt mir die Show“ in eine spektakuläre Unterwasserwelt und die Panelist:innen Joko, Klaas, Lena & Wildcard-Kandidatin Ella gleich mit.
