Kuriose Google-Suchen, Karaoke und Dosentelefone

ProSiebenStaffel 8Folge 5vom 06.10.2024
Folge 5: Kuriose Google-Suchen, Karaoke und Dosentelefone

136 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Joko Winterscheidt will seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer") und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack"). Die unberechenbare Wildcard: Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt ebenfalls um die Moderation der ProSieben-Show.

