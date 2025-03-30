Das Jubiläum der leichten Fünf und täuschend echte KI-BilderJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 4: Das Jubiläum der leichten Fünf und täuschend echte KI-Bilder
133 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Joko versucht sich ein weiteres Mal daran, seine eigene Show zu behalten, indem er Teddy Teclebrhan, Heike Makatsch und Rea Garvey mit leichten bis mittelalptraummäßigen Fragen triezt. Womit er höchstwahrscheinlich nicht gerechnet hat: Wildcard-Kandidatin Paula, die bereit ist, an allen vorbei zu ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick