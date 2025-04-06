Wer stiehlt Rea Garvey die Show?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Wer stiehlt Rea Garvey die Show?
130 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Im O'Garveys verbringt man garantiert einen spektakulären Abend! Der Inhaber selbst sorgt rund um die Uhr dafür, dass es allen gut geht und sie sich fantastisch unterhalten fühlen. Es wird gesungen, getrunken (Passt auf, die Tresenkraft mit der Brille kann leider sehr schlecht zapfen!) und gelacht. Einziges Manko: nur schlaue Gäst:innen dürfen bleiben bis der Laden dicht macht. Trotzdem 5 von 5 Sternen!
