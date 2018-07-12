Wildes Überleben
Folge 2: Rastlose Wanderer
„Rastlose Wanderer“ begleitet Wildtiere auf ihren Wanderungen durch atemberaubende Regionen der Erde. Um sich zu paaren oder unwirtlichen Klimabedingungen zu entfliehen, machen sich viele Tiere auf die endlosen Züge zu ihren Brutstätten und zu neuen Wasser- und Weideplätzen. Zugtiere gehören zu den ausdauerndsten Überlebenskünstlern im Tierreich. Ihre Wege führen sie durch wilde Gewässer, über hohe Gebirge oder durch die glühende Wüste. Und überall lauern Raubtiere. Für sie beginnt ein Festmahl, wenn die Zugtiere kommen. Doch die tierischen Wanderer lassen sich durch nichts aufhalten. Um in oft extremen Bedingungen überleben zu können, haben sie ausgeklügelte Strategien entwickelt. Wie der Schwarzkäfer. Wenn in der lebensfeindlichen Steinwüste des jordanischen Berglands die Wasserstellen ausgetrocknet sind und nichts mehr wächst, flieht der kleine Überlebenskünstler. Fliegen kann er nicht, aber er rennt auf seinen Beinen über den glühenden Wüstenboden. Und es ist ein langer Weg durch die jordanische Wüste bis zum Roten Meer. Monarchfalter legen Strecken bis zu 4.000 Kilometer zurück, wenn sie von den Rocky Mountains im Nordosten der USA bis nach Kalifornien und Mexiko flattern, um dort zu überwintern. Dies ist einer der längste Zugwege aller Insekten. Und bis heute weiß niemand, wie die Schmetterlinge ihren Weg finden. Ist es der Stand der Sonne? Orientieren sie sich am Magnetfeld der Erde? Den Langstreckenrekord unter den tierischen Wanderern brechen Vogelarten, die tausende von Kilometern zurücklegen, ohne zu landen. Wie der Schwarzbrauen-Albatros, der fast sein ganzes Leben in der Luft über dem Südpolarmeer verbringt. Nur zum Brüten kommen die Albatrosse an Land. Viele tierische Wanderer sind fast ihr ganzes Leben lang unterwegs. Elefanten sind das ganze Jahr hindurch auf der Suche nach Futter oder Wasser und in der Trockenzeit werden die Wege zu den Weiden und Wasserstellen immer weiter.
