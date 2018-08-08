Tierische KommunikationJetzt kostenlos streamen
Wildes Überleben
Folge 5: Tierische Kommunikation
“Tödliches Gift". Im Lauf der Evolution haben manche Spezies tödliche Waffen entwickelt, die sie zu gefährlichen Jägern und Gegnern machen. Denn um sich gegen weitaus größere, schnellere und stärkere Feinde zu verteidigen oder um erfolgreiche Jäger zu sein, nutzen sie Gift. Einige von ihnen töten ihre Gegner sofort, andere lähmen ihre Opfer nur. Auch Giftpflanzen nutzen toxische Waffen zum Schutz oder zur Beutejagd. Und es gibt Lebewesen, die immun sind gegen all diese hochgiftigen Waffen der Natur. Einige nutzen sie sogar zum eigenen Schutz. Die gefährlichsten Tiere unserer Erde sind oft ganz klein. Treiberameisen sind die tödlichsten Insekten der Erde. Wenn das Heer der Treiberameisen durch den Regenwald fegt, töten sie mit ihrem Gift alles, was ihnen in den Weg kommt. Wie sie machen viele kleine Lebewesen ihre fehlende Körpergröße durch ihre Giftwaffe wett. Der Gelbe Mittelmeerskorpion ist einer der giftigsten Skorpionen der Erde. Ein einziger Stich seines Stachels setzt jeden Gegner sofort außer Gefecht, denn seine Giftblase ist gefüllt mit Neurotoxin. Der Komodowaran ist riesig, aber der Biss dieses mächtigen Jägers ist kaum stärker als der einer Hauskatze. Seine Geheimwaffe ist sein Speichel. Ein einziger Biss genügt - der Waran muss nur die Haut des Opfers mit seinen Zähnen ritzen, schon hat er seinen Giftcocktail injiziert. Dann wartet er, bis die Beute zusammenbricht und stirbt. Stachelrochen nutzen ihren mächtigen Stachel, wenn sie sich bedroht fühlen. Eine rasiermesserscharfe Waffe, deren winzige Widerhaken ein schmerzhaftes Gift in die Haut des Gegners spritzen. Und die Chinesische Bambusotter macht sich die Kombination aus Tarnung und Gift zunutze. Verborgen im Geäst, lauert sie auf Beute. Ihre gewaltigen Fangzähne sind voller Hemotoxin, ein gefährliches Gift, das nicht nur tötet. Es verursacht schwerste Blutungen und extreme Schmerzen. Die berühmteste Giftjägerin allerdings ist die Königskobra. Sie kann sogar einen erwachsenen Elefanten töten.
