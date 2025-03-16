Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Kanu ahoi! Konnys längste Kanufahrt seines Lebens

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 16.03.2025
Kanu ahoi! Konnys längste Kanufahrt seines Lebens

Kanu ahoi! Konnys längste Kanufahrt seines LebensJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 1: Kanu ahoi! Konnys längste Kanufahrt seines Lebens

87 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6

Frühaufsteher Konny liegt noch im Bett während Langschläferin Manu schon um die Häuser joggt. Zudem hat Konny vor, die längste Kanufahrt seines Lebens zu machen und Manu soll ihn von Land aus unterstützen. Allerdings hat die Sache zwei Haken: Er hat kein Handy dabei und die Brandung auf Hawaii ist im Winter tückisch.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen