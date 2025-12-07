Konny wird 70! - Überraschungsparty in der alten HeimatJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 10: Konny wird 70! - Überraschungsparty in der alten Heimat
88 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6
Die Reimanns erleben ein ungewöhnliches Abenteuer auf dem Wacken-Festival, wo Konny und Manu trotz fehlender musikalischer Talente auftreten sollen. Währenddessen plant Manu heimlich Konnys 70. Geburtstag. Zwei Wochen später beginnt die Überraschungstour durch Konnys Vergangenheit, bei der auch Tochter Janina mit Familie anreist ...
