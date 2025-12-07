Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Reimanns

Konny wird 70! - Überraschungsparty in der alten Heimat

Kabel EinsStaffel 4Folge 10vom 07.12.2025
Konny wird 70! - Überraschungsparty in der alten Heimat

Willkommen bei den Reimanns

Folge 10: Konny wird 70! - Überraschungsparty in der alten Heimat

88 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6

Die Reimanns erleben ein ungewöhnliches Abenteuer auf dem Wacken-Festival, wo Konny und Manu trotz fehlender musikalischer Talente auftreten sollen. Währenddessen plant Manu heimlich Konnys 70. Geburtstag. Zwei Wochen später beginnt die Überraschungstour durch Konnys Vergangenheit, bei der auch Tochter Janina mit Familie anreist ...

