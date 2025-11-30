Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Tag der Entscheidung, wird heute ein Haus auf Barbados gekauft?

Kabel EinsStaffel 4Folge 9vom 30.11.2025
Tag der Entscheidung, wird heute ein Haus auf Barbados gekauft?

Tag der Entscheidung, wird heute ein Haus auf Barbados gekauft?Jetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 9: Tag der Entscheidung, wird heute ein Haus auf Barbados gekauft?

88 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Die Reimanns planen ihren Umzug von Hawaii nach Barbados. Konny ist Feuer und Flamme für das neue Haus, doch Manu hat Zweifel. Beide müssen sich nun entscheiden, ob sie das sanierungsbedürftige Gebäude kaufen. Währenddessen steht der Besuch von Sohn Jason und seinen Enkeln vor der Tür. Konny plant eine Überraschung für die Kinder, während Manu sich um die Verpflegung kümmert.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen