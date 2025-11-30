Tag der Entscheidung, wird heute ein Haus auf Barbados gekauft?Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 9: Tag der Entscheidung, wird heute ein Haus auf Barbados gekauft?
88 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Die Reimanns planen ihren Umzug von Hawaii nach Barbados. Konny ist Feuer und Flamme für das neue Haus, doch Manu hat Zweifel. Beide müssen sich nun entscheiden, ob sie das sanierungsbedürftige Gebäude kaufen. Währenddessen steht der Besuch von Sohn Jason und seinen Enkeln vor der Tür. Konny plant eine Überraschung für die Kinder, während Manu sich um die Verpflegung kümmert.
