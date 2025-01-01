Zum Inhalt springenBarrierefrei
35 Min.Ab 6

Große Veränderungen stehen bei Janina Burnett an! Die Tochter von Deutschlands bekanntesten Auswanderern Manu und Konny Reimann lebt zusammen mit ihrem Mann Coleman, den Kindern Charlie und Isla und Hund Max in der Vorstadt von Portland eigentlich das Leben einer spießigen "amerikanischen" Vorzeigefamilie. Doch das hat jetzt ein Ende. Ehemann Coleman hat seinen sicheren Job bei einer Investmentfirma gekündigt und will sich nun seinen größten Lebenstraum erfüllen.

