Wir sind die Burnetts
Folge 6: Bastelprojekt Schultüte - deutsche Tradition zum 1. Schultag von Charlie
Charlies erster Schultag steht unmittelbar bevor und nach alter deutscher Tradition will Janina eine Schultüte für ihren Ältesten organisieren. Doch in den USA kennt man Schultüten nicht und so bleibt Janina nichts anderes übrig als selbst eine zu basteln. Zudem steht bei Coleman die Abschlussprüfung als Pilot an.
