Wir sind die Burnetts
Folge 4: Eine Reise in die Vergangenheit - Die Burnetts in Texas
36 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6
Yieha! Howdy und Hello Texas! Janina hat mit viel Liebe einen großen Familienurlaub geplant – und es geht nach Texas. Coleman, der gebürtige Texaner, freut sich riesig darauf, in seine Heimat zurückzukehren. Doch auch für Janina hat dieser Bundesstaat eine ganz besondere Bedeutung: Dort hatte sie ihren ersten Job in den USA, und auch ihre Eltern haben dieser Gegend durch ihr kleines „Haus am See“ viele wertvolle Erinnerungen geschenkt.
