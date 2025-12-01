Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir sind die Burnetts

Eiscreme, Geheimaufträge und ein Hauch von Wildem Westen

JoynStaffel 2Folge 5vom 28.12.2025
Eiscreme, Geheimaufträge und ein Hauch von Wildem Westen

Eiscreme, Geheimaufträge und ein Hauch von Wildem WestenJetzt kostenlos streamen

Wir sind die Burnetts

Folge 5: Eiscreme, Geheimaufträge und ein Hauch von Wildem Westen

35 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 6

Familienurlaub bei den Burnetts in Texas. Janina führt voller Stolz ihre Liebsten zu der Eisdiele, in der sie ihren ersten Job in den USA hatte. Und was darf dabei nicht fehlen? Ein ausführlicher Eistest. Coleman und Charlie machen sich heimlich auf eine besondere Mission. Nachdem die Kinder bereits mit typisch texanischer Kleidung ausgestattet wurden, ist nun Janina an der Reihe. Die beiden Männer suchen mit viel Hingabe nach dem perfekten Texas-Outfit für sie.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wir sind die Burnetts
Joyn
Wir sind die Burnetts

Wir sind die Burnetts

Alle 2 Staffeln und Folgen