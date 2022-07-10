Dauerstress mit drei Kindern - rettet Au Pair Lindra das Familienleben?Jetzt kostenlos streamen
Wir werden mehr
Folge 3: Dauerstress mit drei Kindern - rettet Au Pair Lindra das Familienleben?
99 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 12
Marta und Florian haben einjährige Zwillinge und einen dreijährigen Sohn. Als Unterstützung zieht Au-Pair Lindra aus Simbabwe bei ihnen ein. Transmann Leon kann nach seiner OP endlich nach Hause, seine Verlobte Franzi hat eine Überraschung für ihn. Die Bauernhof-WG plant eine Alpaka-Tour mit den Bewohner:innen - hat Neuzugang Hans-Volker sich schon gut eingelebt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick