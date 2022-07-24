Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir werden mehr

Ein neuer Mitbewohner in der TikTok-WG: Bleibt es harmonisch in Berlin?

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 24.07.2022
Ein neuer Mitbewohner in der TikTok-WG: Bleibt es harmonisch in Berlin?

Ein neuer Mitbewohner in der TikTok-WG: Bleibt es harmonisch in Berlin?Jetzt kostenlos streamen

Wir werden mehr

Folge 5: Ein neuer Mitbewohner in der TikTok-WG: Bleibt es harmonisch in Berlin?

100 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 12

Eine TikTok-WG wird mehr: Eduard zieht bei Gianina, Dylan und Chana ein. Kann er mit seiner Social-Media-Erfahrung unterstützen? Annamaria und Vivian werden zum zweiten Mal Eltern: Vivian ist hochschwanger, Tochter Emily freut sich mit. Roman und Daniel feiern die Adoption ihrer Zwillinge - und suchen eine neue Bleibe in Slowenien.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wir werden mehr
SAT.1
Wir werden mehr

Wir werden mehr

Alle 1 Staffeln und Folgen