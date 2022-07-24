Ein neuer Mitbewohner in der TikTok-WG: Bleibt es harmonisch in Berlin?Jetzt kostenlos streamen
Wir werden mehr
Folge 5: Ein neuer Mitbewohner in der TikTok-WG: Bleibt es harmonisch in Berlin?
100 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 12
Eine TikTok-WG wird mehr: Eduard zieht bei Gianina, Dylan und Chana ein. Kann er mit seiner Social-Media-Erfahrung unterstützen? Annamaria und Vivian werden zum zweiten Mal Eltern: Vivian ist hochschwanger, Tochter Emily freut sich mit. Roman und Daniel feiern die Adoption ihrer Zwillinge - und suchen eine neue Bleibe in Slowenien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick