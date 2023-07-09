Camper im Trink-, Glücks- und KaufrauschJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 4: Camper im Trink-, Glücks- und Kaufrausch
88 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12
An der Ostsee sorgt Ex-Polizist Karsten spaßeshalber für Recht und Ordnung. Die Griegers können nicht mitlachen: Trotz Strand ist Mutter Rüki vom Camping-Urlaub nicht überzeugt. Auch bei den Wendts kann nur die Campingplatz-Party die Laune heben ... Die Italien-Camper Gabi und Wolfgang geben dem Spaggia D'Oro eine Chance und auf dem Terra Nua Campingplatz wird das erste Mal portugiesisches Essen getestet. Fehlt nur noch der Besuch am Strand - natürlich FKK.
