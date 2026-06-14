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Yes we camp!
Camping ist angesagt wie nie zuvor. Die Doku begleitet Campingplatz-Betreiber sowie Dauer- und Touri-Camper.
Darum geht es bei "Yes we camp! " auf Joyn und Kabel Eins
"Yes we camp!" ist dein Ratgeber für authentische Naturerlebnisse in Deutschland. Das Format auf Joyn und Kabel Eins stellt 80 wunderbar gelegene Campingplätze in 40 Regionen vor - ohne Animationsprogramme, dafür mit echten Abenteuern.
Hier geht es um die Magie des Campings: Zelt direkt am Meer, Sonnenuntergang vorm Camper, Stockbrot am Lagerfeuer, Grillengesang in der Nacht. "Yes we camp!" richtet sich an Paare, Familien und Freunde, die Natur und Authentizität suchen.
Das Format zeigt nicht nur die Campingplätze, sondern auch regionale Highlights: kleine Dörfer, Wanderwege, Radstrecken, Märkte und Spielplätze für Kinder. So einfach, so schön - Camping, wie es sein sollte.
Ob Einsteiger oder erfahrener Camper: "Yes we camp!" auf Joyn und Kabel Eins inspiriert dich, die Natur vor deiner Haustür zu entdecken.
Sendetermine von „Yes we camp!“ 2026: Wann kannst du die neuen Folgen von Staffel 7 anschauen?
Die drei neuen Folgen der 7. Staffel von „Yes we camp!” laufen ab dem 12. April immer sonntags um 21:15 Uhr auf Kabel Eins und im Stream auf Joyn.
Folge verpasst? So siehst du „Yes we camp!“ online im Stream in der Joyn-Mediathek – live oder als Wiederholung
Du hast eine Folge von "Yes we camp!" verpasst? Kein Problem! In der Joyn-Mediathek findest du alle Episoden zum kostenlosen Abrufen. Egal ob die aktuelle Staffel oder ältere Folgen - die Mediathek hält alle Inhalte für dich bereit.
Wer sind die Teilnehmer?
Unter den bekannten Gesichtern, die "Yes we camp!" über die Jahre geprägt haben, sind die FKK-Enthusiasten Peter, Björn und Kerstin, die ihre wilden Abenteuer auf Campingplätzen in Deutschland und Kroatien erleben und zeigen, dass Naturcamping für jeden etwas ist. Auch die Familie Remo, Marietta und Uschi haben sich ins Herz der Zuschauer gespielt - sie verbinden Campingtrips mit Konzerten und kulinarischen Überraschungen und verkörpern die pure Freude am gemeinsamen Abenteuer. Die Instagram-Camper Olivia und Loanica bringen mit ihrer modernen Perspektive und kreativen Social-Media-Aktivitäten frischen Wind ins Format und zeigen, wie Camping in der digitalen Welt funktioniert. Auch Michaela ist mit ihrer Cousine Syria dabei, ebenso wie die Familie Falke, Sascha und Bianca und viele weitere Camping-Enthusiasten, die ihre ganz persönlichen Geschichten und Erlebnisse auf den Plätzen teilen.
An welchen Campingplätzen wurde gedreht?
Die Serie wurde an vielfältigen Campingplätzen in ganz Europa gedreht. In älteren Staffeln lag der Fokus auf deutschen Locations wie Usedom, der Mosel, dem Schwarzwald, Bayern und Brandenburg sowie der Mecklenburgischen Seenplatte. Hinzu kamen Küstencampingplätze in Portugal und Italien sowie verschiedene Spezialplätze wie FKK- und Luxus-Campingplätze in Kroatien und Sachsen und Öko-Campingplätzen. Insgesamt zeigt die Serie damit die ganze Vielfalt europäischer Campingkultur - von naturbelassen bis luxuriös.
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