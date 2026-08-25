Ein Computer, ein Streit und eine Menge BierJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 12: Ein Computer, ein Streit und eine Menge Bier
20 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Sheldon wünscht sich sehnlichst einen Computer, allerdings erlaubt das Budget der Coopers solche Extravaganzen nicht. Als Mary George erzählt, dass sie ein wenig Geld auf die Seite gelegt hat und davon den Rechner kaufen will, kommt es zum Streit. Kurzerhand schnappt sich Mary Sheldon und Missy und zieht bei Meemaw ein.
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