Young Sheldon
Folge 15: Geologie, Gefühle und die geheimnisvolle Frau
18 Min.Folge vom 12.02.2026
Sheldon lernt in der Bibliothek Libby kennen, die später Geologin werden will und Sheldon mit ihrer Begeisterung für die Wissenschaft fasziniert. Ab sofort ist es ihr gestattet, mit ihm und Tam die Mittagspause in der Bibliothek zu verbringen. Das Trio hat eine Menge Spaß, doch dann muss Sheldon einen herben Rückschlag einstecken.
