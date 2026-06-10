Missy rasiert und George verliertJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 13: Missy rasiert und George verliert
18 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Mary, Meemaw und Missy sind gemeinsam shoppen. Mary ist alles andere als begeistert, als ihre Tochter sich einen kurzen roten Rock aussucht. Nach einigem Hin und Her gibt sie zähneknirschend nach, verlangt aber, dass Missy den Minirock nicht in der Schule trägt. Missy hält sich jedoch nicht an ihr Versprechen, denn am nächsten Tag steht sie weinend vor Meemaws Tür, da Heather M. und Heather B. sich über ihre behaarten Beine lustig gemacht haben.
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